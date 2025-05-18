Із 30-місячного російського полону повернувся прикарпатець Складановський Олександр. ФОТО. ВІДЕО

Сьогодні жителі Пасічнянської громади в селі Білозорина, біля Церкви «Вознесіння Господа Господа нашого Ісуса Христа», чисельно зустрічали воїна, який повернувся з 30-ти місячного російського полону – Олександра Складановського.

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Повідомляє Пасічнянська ТГ, передає Правда.іф.

До російсько –української війни захисник 14 років працював ковалем транспортного цеху ПАТ “Укрнафта” у Надвірній. До лав Збройних сил України Олександр Складановський долучився у лютому 2022 року. Служив на посаді механіка-водія у 63 окремій механізованій бригаді, згодом — у 60 окремій механізованій бригаді.

З жовтня 2022 року його вважали зниклим безвісти після бою біля села Пʼятихатки на Херсонщині. Майже 30 місяців Олександр провів у полоні, з якого повернувся 19 квітня 2025 року. Його звільнення відбулося в рамках чергового обміну, організованого Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

«Сину, друже! Дякуємо за все. Дякуємо за те, що ми можемо тут стояти і молитися, дякуємо, що ти гідно виконав той обов’язок сина, захисника!… Пам’ятаємо, шануємо Тебе, любимо і молитися будемо за всіх наших захисників, за їхнє видужання, за нашу перемогу. Україна була, є і буде, завдячуючи таким як ти, і нашим воїнам»,- мовив у привітальному слові до воїна Олександра настоятель церкви «Вознесіння Господа Господа нашого Ісуса Христа» отець – мітрат Богдан Михайлина. Святий отець наголосив на тому, що щира молитва до Господа матері воїна яка, з часу його полону не пропустила ні одної Служби Божої, та всіх парафіян храму сотворила чудо і мужній захисник повернувся додому, до своєї родини.

Сільський голова Андрій Гунда, вітаючи захисника Олександра з таким довгожданним поверненням до рідного дому, подарував військовослужбовцю ЗСУ прапор перемоги, який воїн має розгорнути в час, коли ця війна завершиться такою довгожданною перемогою українського народу над російським окупантом.

Олександр Складановський зі сльозами на очах подякував всім присутнім та теплу, щиру зустріч, на яку він не сподівався, та за терпіння, та віру в Перемогу.