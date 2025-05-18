Визначили найсильніші спортивні команди Івано-Франківщини проєкту “Надія нації”

На базі Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання відбулися фінальні змагання обласного спортивного проєкту “Надія нації”.

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У запеклій боротьбі перемогу здобула команда Старолисецького ліцею, випередивши суперників з Коломийського ліцею №1 та Наукового ліцею імені Миколи Сабата, пише Правда.іф з посиланням на Версії

В Івано-Франківську завершився масштабний обласний спортивний проєкт “НАДІЯ НАЦІЇ”, фінальні змагання якого пройшли на базі Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання, що цьогоріч святкує 85-ту річницю свого заснування. Ініціатором проведення спортивного свята виступила циклова комісія спортивних ігор коледжу під керівництвом Романа Москалика.

Обласний спортивний проєкт охопив навчальні заклади з усіх куточків Прикарпаття — загалом 180 команд взяли участь у 12 зональних етапах змагань. До фінального етапу пробилися 20 найсильніших колективів, які продемонстрували найвищий рівень спортивної майстерності та командної взаємодії.

У підсумку напруженої боротьби третє місце посіла команда Наукового ліцею імені Миколи Сабата, друге місце виборов Коломийський ліцей №1, а чемпіоном змагань стала команда Старолисецького ліцею, яка продемонструвала найкращі результати у фінальних випробуваннях.

Організатори відзначили, що проведення таких змагань стало можливим завдяки Збройним силам України, які захищають країну та дають можливість підростаючому поколінню розвиватися, займатися спортом і виховувати в собі не лише фізичну силу, але й командний дух та патріотизм.

Особливої атмосфери змаганням додала підтримка численних партнерів та спонсорів заходу. Завдяки їхній участі учасники отримали понад 3500 подарунків, що зробило спортивне свято ще яскравішим для дітей. Серед партнерів проєкту — будівельна компанія “Вертикаль”, Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, інтернет-магазин “ФУРНІТУРА”, ТМ “Рибак”, фермерське господарство Ecoberry, ТМ “Рідна Земля”, One Camp, Міський центр “Спорт для всіх”, відпочинковий комплекс “Козацький острів”, БК “Говерла”, НФК “Ураган”, Федерація волейболу Івано-Франківської області, мережа магазинів MOSPAN, мережа магазинів “ДЖИНС ПРИКАРПАТТЯ”, інтернет-магазин 7dreamsport, ТМ “JEREMY”, Venta – центр нержавійки, “The Hustle gym zone”, GAMER ZONE, FRANKIVSKYY та меценат Василь Кіндій.

Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання, на базі якого відбулися фінальні змагання, є одним із провідних спортивних навчальних закладів регіону, який протягом 85 років своєї діяльності підготував багатьох видатних спортсменів та тренерів. Проведення подібних спортивних заходів сприяє популяризації здорового способу життя серед молоді та виявленню талановитих юних спортсменів.

Проєкт “НАДІЯ НАЦІЇ” став важливою подією у спортивному житті Івано-Франківської області, демонструючи, що навіть у складні для країни часи спорт залишається дієвим інструментом виховання та об’єднання молоді.