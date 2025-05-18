На лікування Максима Цуцмана: ІФНМУ зібрав на благодійному кінопоказі майже 30 тисяч гривень

В Івано-Франківському національному медичному університеті відбувся благодійний перегляд українського фільму від команди МУР — «Ти — романтика». У заході взяли участь студенти й викладачі вишу.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський національний медичний університет.

Ті, хто не зміг бути присутніми на перегляді, долучилися благодійними донатами через онлайн-банку. Загалом вдалося зібрати 29 659 гривень, які передадуть на дороговартісне лікування хлопчика Максима Цуцмана.

“Особлива подяка ректору Роману Яцишину, декану медичного факультету Руслану Козовому, голові ради кураторів Оксані Олійник, а також керівництву кінотеатру «Люм’єр» за допомогу в організації заходу”, – зазначають ініціатори й учасники події.

На перегляді були присутніми 225 глядачів.