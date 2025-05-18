Власник авто, на яке впало дерево на Шевченка під час негоди, не зміг відсудити компенсацію

16 червня 2023 року на вулиці Шевченка дерево впало на автомобіль Opel Astra, яким користувався знайомий власниці. Унаслідок цього транспортний засіб було серйозно пошкоджено.

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Про це пише “Галка” з посиланням на рішення Івано-Франківського міського суду.

За результатами автотоварознавчої експертизи, вартість ремонтних робіт оцінили у понад 349 тис. грн, а матеріальні збитки після продажу авто у пошкодженому стані склали понад 92 тис. грн. До цього позивачка додає витрати на експертизу та транспортування авто — загалом понад 102 тис. грн. Також вона вимагає 5 тис. грн моральної шкоди.

Жінка звернулася до суду з позовом до виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. На її думку, саме виконком має нести відповідальність за стан зелених насаджень у місті, зокрема — на вулиці Шевченка, де й трапився інцидент. Водночас у відповіді на адвокатські запити виконавчий комітет заявив, що не є балансоутримувачем дерев на цій вулиці.

Своєю чергою КП “Центр розвитку міста та рекреації” теж заперечує свою відповідальність, вказуючи, що хоча і є балансоутримувачем вулиці Шевченка, однак не має повноважень щодо зелених насаджень. Ба більше — дерево, яке впало, не було визнане аварійним під час попереднього весняного огляду. Також КП зазначали, що позивач не довів факт спричинення йому моральної шкоди у розмірі 5000,00 грн

Представники міської ради та комунального підприємства кажуть, що падіння сталося внаслідок сильного дощу та вітру, які класифікували як небезпечне метеорологічне явище. Вони також звертають увагу, що автомобіль був припаркований у пішохідній зоні — це заборонено правилами дорожнього руху.

Суд вказав, що відшкодування не підлягає, оскільки відсутній склад правопорушення з боку міськради та КП, а сам факт залишення авто в неналежному місці також відіграв роль у заподіянні шкоди. Також позивач має спати 9000 гривень, які КП “Центр розвитку міста та рекреації” витратили на професійну правничу допомогу.