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Диван на коліщатках в темній вітальні

“Будь голосом полонених”: в Івано-Франківську відбулась чергова акція. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Оксана Марушкевич
18/05/2025 19:29
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Івано-Франківськ був, є і буде разом з рідними наших Героїв.

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Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф

Біля драмтеатру відбулась акція, присвячена третій річниці виходу захисників Маріуполя з території Азовсталі.

Івано-Франківська громада докладає зусиль, щоб голос полонених та зниклих безвісти був почутим.

“На всіх міжнародних зустрічах, а також з державними органами влади, ми піднімаємо питання наших захисників, що в полоні чи зникли безвісти.

Дякую усім, хто організовує та приходить на ці акції. Наш обовʼязок – привертати увагу. Віримо, що обмінів буде більше. Дякуємо захисникам та захисницям, які нас боронили та далі продовжують боротися”, – каже мер.