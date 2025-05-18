“Будь голосом полонених”: в Івано-Франківську відбулась чергова акція. ФОТОРЕПОРТАЖ

Івано-Франківськ був, є і буде разом з рідними наших Героїв.

Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф

Біля драмтеатру відбулась акція, присвячена третій річниці виходу захисників Маріуполя з території Азовсталі.

Івано-Франківська громада докладає зусиль, щоб голос полонених та зниклих безвісти був почутим.

“На всіх міжнародних зустрічах, а також з державними органами влади, ми піднімаємо питання наших захисників, що в полоні чи зникли безвісти.

Дякую усім, хто організовує та приходить на ці акції. Наш обовʼязок – привертати увагу. Віримо, що обмінів буде більше. Дякуємо захисникам та захисницям, які нас боронили та далі продовжують боротися”, – каже мер.