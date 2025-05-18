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На Прикарпаття прямує скорботний кортеж з тілом полеглого Цюпака Віктора

Автор: Оксана Марушкевич
18/05/2025 18:52
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Завтра, 19 травня, на Прикарпаття до рідного дому на вічний спочинок повертається полеглий Герой Віктор Цюпак, уродженець села Кричка.

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Повідомляє Солотвинська селищна рада, передає Правда.іф.

Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно об 11 годині селище Богородчани,

об 11.45 годині – селище Солотвин до Фігури Ісуса Христа.

Опісля траурний кортеж вирушить до села Кричка .

Всіх жителів громади просять вийти на центральну дорогу, щоб гідно зустріти та віддати останню шану Герою.