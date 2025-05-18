На Прикарпаття прямує скорботний кортеж з тілом полеглого Цюпака Віктора

Завтра, 19 травня, на Прикарпаття до рідного дому на вічний спочинок повертається полеглий Герой Віктор Цюпак, уродженець села Кричка.

Повідомляє Солотвинська селищна рада, передає Правда.іф.

Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно об 11 годині селище Богородчани,

об 11.45 годині – селище Солотвин до Фігури Ісуса Христа.

Опісля траурний кортеж вирушить до села Кричка .

Всіх жителів громади просять вийти на центральну дорогу, щоб гідно зустріти та віддати останню шану Герою.