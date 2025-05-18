На Прикарпаття прямує скорботний кортеж з тілом полеглого Цюпака Віктора

Завтра, 19 травня, на Прикарпаття до рідного дому на вічний спочинок повертається полеглий Герой Віктор Цюпак, уродженець села Кричка.
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Повідомляє Солотвинська селищна рада, передає Правда.іф.
Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно об 11 годині селище Богородчани,
об 11.45 годині – селище Солотвин до Фігури Ісуса Христа.
Опісля траурний кортеж вирушить до села Кричка .
Всіх жителів громади просять вийти на центральну дорогу, щоб гідно зустріти та віддати останню шану Герою.