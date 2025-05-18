ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

ГУР: Росія вночі хоче запустити міжконтинентальну ракету, щоб залякати Україну й НАТО

Автор: Оксана Марушкевич
18/05/2025 18:43
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У ніч на понеділок, 19 травня, Росія планує здійснити демонстративний “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 “Ярс”.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Головне управління розвідки МО України

За даними розвідки, мета запуску – залякування України та тиск на держави-члени ЄС і НАТО, що розцінюється як елемент тактики ядерного шантажу.

 “Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави-агресора”, – йдеться у дописі.

 Місце запуску – поблизу населеного пункту Свободний у Свердловській області Росії. Заплановано використання навчального боєприпасу.

Дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.