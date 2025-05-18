Дев’ять тисяч калушан боргують за сміття: їх можуть зобов’язати сплатити через суд

Жителі Калуської громади почали отримувати повідомлення про заборгованість за послуги з вивезення сміття. База боржників КП “Екосервіс” налічує понад 9 тисяч осіб. У повідомленнях вказано вимогу оплатити борг або готуватися до судового розгляду.

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Про це пише Правда з посиланням на Калуську міську раду.

Ситуація виникла через ліквідацію колишнього надавача послуг — комунального підприємства “Екосервіс”, яке до 1 травня 2021 року обслуговувало Калуш і п’ять старостинських округів громади. Після ліквідації підприємства його боргові зобов’язання (понад 1,8 млн грн) були виставлені на аукціон. Наприкінці 2024 року право на стягнення боргів викупив приватний підприємець Геннадій Галкін. Він також отримав доступ до бази боржників КП “Екосервіс”, яка налічує понад 9 тисяч осіб.

Саме ці люди тепер отримують вимоги про сплату старої заборгованості.

Як діяти мешканцям?