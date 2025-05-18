ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Дев’ять тисяч калушан боргують за сміття: їх можуть зобов’язати сплатити через суд

Автор: Оксана Марушкевич
18/05/2025 17:54
-Реклама
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Жителі Калуської громади почали отримувати повідомлення про заборгованість за послуги з вивезення сміття. База боржників КП “Екосервіс” налічує понад 9 тисяч осіб. У повідомленнях вказано вимогу оплатити борг або готуватися до судового розгляду.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда з посиланням на Калуську міську раду.

Ситуація виникла через ліквідацію колишнього надавача послуг — комунального підприємства “Екосервіс”, яке до 1 травня 2021 року обслуговувало Калуш і п’ять старостинських округів громади. Після ліквідації підприємства його боргові зобов’язання (понад 1,8 млн грн) були виставлені на аукціон. Наприкінці 2024 року право на стягнення боргів викупив приватний підприємець Геннадій Галкін. Він також отримав доступ до бази боржників КП “Екосервіс”, яка налічує понад 9 тисяч осіб.

Саме ці люди тепер отримують вимоги про сплату старої заборгованості.

Як діяти мешканцям?

  • Якщо у повідомленні вказана заборгованість до 1 травня 2021 року, йдеться про борги перед ліквідованим КП “Екосервіс”. У такому разі слід контактувати з ФОП Геннадієм Галкіним — новим власником прав на ці борги. Телефон для довідок: +380994189026.
  • Якщо повідомлення стосується пізнішого періоду, треба звертатися до чинного надавача послуг — ТОВ “ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ”.