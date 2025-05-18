Назавжди 38: Калуська громада попрощалась із захисником Завадецьким Олегом

Молодший сержант Олег Завадецький знайшов свій вічний спочинок на кладовищі селі Голинь Калуської громади.

Повідомляє Калуська міська рада, передає Правда.іф.

18 травня Калуська громада зі скорботою та смутком попрощалася із загиблим Героєм Олегом Завадецьким.

Що відомо про захисника

Олег народився 26 листопада 1986 року в с. Тужилів, де і навчався в початковій школі. Після переїзду в с. Голинь – продовжив здобувати знання у місцевій школі. Тут зразу знайшов багато друзів, бо завжди вмів бачити позитив у всьому. Володів лідерськими якостями, був радісним, енергійним. У спортивних змаганнях, у яких брав участь, завжди намагався бути першим.

Після школи проходив службу в ЗСУ, де здобув свої військові навички. Також там проявив свої футбольні здібності – грав за команду “Зірка”. Завдяки наполегливості, службу в лавах ЗСУ закінчив у званні “молодший сержант”.

Бойовий шлях

У 2014 році не міг стояти осторонь подій в Україні. Став на захист її цілісності та суверенітету в лавах 80 ОГШБ. Після отриманого поранення, перебував вдома. Проте після повномасштабного вторгнення ворога на рідну землю знову повернувся до побратимів, долучився до 63 ОМБ.

Постійно перебував в гарячих точках війни. Отримав відзнаку Оперативного командування “Південь” за визволення Херсонщини. Потім проходив службу на Бахмутському напрямку

Служив розвідником розвідувального взводу військової частини. Був вірним другом та мужнім воїном. Підтримував побратимів у складних ситуаціях.

Під час стрілецького бою з окупантами на території Краматорського району Донецької області, виконуючи бойове завдання, Олег Завадецький зазнав тяжких поранень. Був евакуйований до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, де помер 12 травня 2025 року.

Мужньому Воїну назавжди 38. Своє життя Олег Завадецький віддав за Україну, за її майбутнє, за кожного з нас.

На кладовищі побратими Героя вручили його рідним Грамоту пошани та скорботи головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.