Після інавгурації у Ватикані Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

Після завершення інавгураційної меси Володимир та Олена Зеленські зустрілися з Папою Римським Левом XIV.

Повідомляє Володимир Зеленський, передає Правда.іф.

“Для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир. І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни.

Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру”, – йдеться у дописі.