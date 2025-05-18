Після інавгурації у Ватикані Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

Після завершення інавгураційної меси Володимир та Олена Зеленські зустрілися з Папою Римським Левом XIV.
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Повідомляє Володимир Зеленський, передає Правда.іф.
“Для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир. І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни.
Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру”, – йдеться у дописі.