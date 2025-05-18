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Диван на коліщатках в темній вітальні

Після інавгурації у Ватикані Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

Автор: Оксана Марушкевич
18/05/2025 16:54
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Після завершення інавгураційної меси Володимир та Олена Зеленські зустрілися з Папою Римським Левом XIV.

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Повідомляє Володимир Зеленський, передає Правда.іф.

“Для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир. І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни.

Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру”, – йдеться у дописі.