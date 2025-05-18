На Івано-Франківщині суд виніс вирок студентці, яка спричинила масштабну ДТП із 13 постраждалими

5 травня 2025 року Надвірнянський районний суд визнав винною 19-річну студентку Львівського торгово-економічного університету в порушенні правил дорожнього руху, що призвели до тяжких наслідків. Під час обгону на електромобілі Jaguar вона не впевнилася у безпеці маневру. Аварія призвела до серйозних травм 13 осіб, серед них одна дитина.

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Про це йдеться у вироці Надвірнянського суду, пише Репортер.

Аварія сталася 22 грудня 2024 року в селі Лоєва Надвірнянського району. Дівчина за кермом електромобіля Jaguar I-Pace здійснила заборонений обгін, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася лоб у лоб із мікроавтобусом Renault Trafik. Унаслідок ДТП травми отримали всі 13 учасників зіткнення: 12 пасажирів та сама водійка.

2 особи отримали тяжкі тілесні ушкодження (небезпечні для життя), 5 осіб — середнього ступеня тяжкості (в тому числі малолітня дитина), 4 особи — легкі тілесні ушкодження.

Обвинувачена отримала перелом рук та хребців, струс мозку і провела півтора місяця в лікарні. Свою вину визнала, щиро розкаялася, а її родина повністю відшкодувала шкоду потерпілим.

Суд призначив покарання — 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Але звільнив дівчину від реального відбування покарання, встановивши іспитовий строк на 3 роки. Якщо вона не порушить закон протягом цього часу, уникне ув’язнення.

Також з неї стягли на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів в сумі 57 041,76 грн.