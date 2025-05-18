В Івано-Франківську відкрили пам’яні дошки п’ятьом полеглим захисникам

На фасаді Ліцею №18 Івано-Франківської міської ради відкрили меморіальні дошки полеглим захисникам Михайлу Витвицькому, Ігорю Куцу, Михайлу Кульчицькому, Віталію Дубцю та Володимиру Свяглі.

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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

“Шануємо хлопців, які віддали життя за наше майбутнє! Михайло Витвицький, Ігор Куца, Михайло Кульчицький, Віталій Дубець та Володимир Свягла загинули за Україну. Щоб наші діти могли вчитися в українських школах, вільно говорити та виростати в мирі.

Дякую ліцею №18, на фасаді якого відкрили памʼятні знаки, за кожну збірку, за кожен ярмарок на підтримку захисників, а особливо – за гідних доньок та синів, яких ви виховуєте”, – йдеться у удописі.