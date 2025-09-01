ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
ГУР уразило два гелікоптери та буксир ворога в окупованому Криму
Автор: Олег Мамчур
01/09/2025 18:21
Бійці Головного управління розвідки Міноборони атакували два російські гелікоптери Мі-8 та буксир у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили в ГУР МО.

Удар по російській авіабазі у Гвардійському здійснили бійці спецпідрозділу «Примари». Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.

Окрім цього, ГУР атакувало буксир БУК-2190 у бухті Севастополя.

