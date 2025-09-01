ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Які спеціальності стали найпопулярнішими серед цьогорічних вступників бакалаврату

Автор: Любов Семанишин
01/09/2025 17:49
В Університеті Короля Данила та у Фаховому коледжі УКД відбулися урочистості з нагоди початку нового навчального року. Традиційно захід розпочали з молитви та вшанування пам’яті загиблих героїв російсько-української війни, інформує Правда.іф.

Приймальна комісія вишу підбила проміжні підсумки вступної кампанії, згідно з якими кількість абітурієнтів, які обрали Університет Короля Данила, збільшилася на 30%, порівняно з минулим роком. Найпопулярнішими серед вступників бакалаврату стали спеціальності К9 «Правоохоронна діяльність», D3 «Менеджмент» (ОП «Бізнес та приватне підприємництво» і «Project Менеджмент»), С4 «Психологія».

У Фаховому коледжі УКД абітурієнти найчастіше обирали В2 «Дизайн» (ОП «Дизайн інтер’єру» і «Графічний дизайн»), F2 «Інженерія програмного забезпечення», D6 ОП «Юридичне діловодство та офісна справа».

«Університет Короля Данила створює всі умови, щоб українські студенти здобували якісну вищу освіту саме в Україні. Ми маємо сучасну матеріально-технічну базу, великі укриття, що особливо важливо в умовах війни. Також уже понад 10 років в університеті успішно діє грантова система, яка надає абітурієнтам можливість отримати 25%, 50% або навіть 100% знижки на навчання. Крім того, цього року ми впровадили стипендійну програму для вступників, які успішно склали НМТ», – зазначає ректор УКД, Мирослав Луцький.

До слова, з першого вересня оголошено додатковий набір на вакантні місця ліцензійного обсягу для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр». Кількість вільних місць обмежена. За детальнішою інформацією звертайтеся за телефонами приймальної комісії: (068) 755 75 75 або (099) 755 75 75.

