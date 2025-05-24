ГУР зафіксували понад 150 випадків страт українських полонених московитами

Кількість страт на полі бою зростає: у багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати українських полонених.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Головне управління розвідки Міноборони України зафіксувало понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до росіян

Кількість страт на полі бою зростає: у багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених. Ці злочини – не поодинокі випадки, а складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора — росії, пише ПІК.

Цю тенденцію підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні.

У своїй доповіді від 19 березня 2025 року комісією зафіксовано зростання кількості випадків, коли російські військові цілеспрямовано вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон.

“Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: “Полонені не потрібні – розстрілюйте на місці”, — йдеться в документі.

Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц в ефірі CNN чітко окреслив відповідальних за ці дії: