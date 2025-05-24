Команда франківського ПНУ стала чемпіоном жіночої Студентської ліги України

Франківські студентки — найсильніші в Україні з баскетболу.

В Івано-Франківську завершився фінальний етап змагань жіночої Студентської ліги. У фінальному етапі участь взяли чотири команди — дві з Києва та по одній зі Львова та Івано-Франківська, повідомляє ПІК.

Квартет команд провів груповий етап в одне коло, за підсумком якого і визначились призери.

Переможцем змагань стала команда івано-франківського ПНУ ім. Василя Стефаника, до складу кладено з гравчинь чемпіона Суперліги Франківська-Прикарпаття та молодіжного складу Франківська-ПНУ (Анжеліка Ляшко, Ірина Бугайова, Світлана Полянцева, Анастасія Шепелюк, Анна Шахватова та Софія Яненська), а незмінним тренером прикарпатських студенток є Юрій Процюк.

Результати матчів команди з Івано-Франківська:

ПНУ ім. Василя Стефаника — ЛДУФК ім. Івана Боберського (Львів) 82:41

ПНУ ім. Василя Стефаника — Збірна команда м. Києва 84:32

ПНУ ім. Василя Стефаника — НУФВСУ (Київ) 87:50

Друге місце зайняла команда столичного НУФВСУ. Бронзові нагороди завоювали студентки львівського ЛДУФК.