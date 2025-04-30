Гурт “Пиріг і Батіг” виступив у Центрі психічного здоров’я Івано-Франківська

У Прикарпатському обласному центрі психічного здоров’я пройшов концерт українського гурту “Пиріг і Батіг” в рамках проєкту “Станіславська Школа Психотерапевтичних Мистецтв”, спрямованого на підтримку ментального здоров’я через поєднання мистецтва і психотерапії.

Про це пише Галка з посиланням на Володимира Семенюка.

26 квітня в актовій залі Прикарпатського обласного центру психічного здоров’я відбувся концерт українського фолк-гурту “Пиріг і Батіг”, який став уже третім виступом колективу в медустановах.

Концерт пройшов у рамках проєкту “Станіславська Школа Психотерапевтичних Мистецтв” – ініціативи, що об’єднує мистецтво й психотерапію для підтримки ментального здоров’я пацієнтів.