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Гурт “Пиріг і Батіг” виступив у Центрі психічного здоров’я Івано-Франківська
Диван на коліщатках в темній вітальні

Гурт “Пиріг і Батіг” виступив у Центрі психічного здоров’я Івано-Франківська

Автор: Олег Мамчур
30/04/2025 11:25
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У Прикарпатському обласному центрі психічного здоров’я пройшов концерт українського гурту “Пиріг і Батіг” в рамках проєкту “Станіславська Школа Психотерапевтичних Мистецтв”, спрямованого на підтримку ментального здоров’я через поєднання мистецтва і психотерапії.

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Про це пише Галка з посиланням на Володимира Семенюка.

26 квітня в актовій залі Прикарпатського обласного центру психічного здоров’я відбувся концерт українського фолк-гурту “Пиріг і Батіг”, який став уже третім виступом колективу в медустановах.

Концерт пройшов у рамках проєкту “Станіславська Школа Психотерапевтичних Мистецтв” – ініціативи, що об’єднує мистецтво й психотерапію для підтримки ментального здоров’я пацієнтів.