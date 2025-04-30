На Прикарпатті під виглядом санітарних рубок незаконно масово знищували дерева

На Прикарпатті судитимуть чотирьох учасників ОЗГ за незаконну порубку лісу на заповідній території зі збитками понад 257 млн грн.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох учасників організованої групи зі службових осіб державного лісогосподарського підприємства. Їм інкриміновано перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, незаконну порубку та збут лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України).

“Досудовим розслідуванням установлено, що обвинувачені упродовж 2022 року систематично перевищували свої повноваження. Вони видали розпорядчі документи та проводили порубку дерев на території одного із національних природних парків Івано-Франківщини.

Під виглядом вибіркових санітарних рубок на заповідній території масово знищено дерева, чим заподіяно шкоду навколишньому природному середовищу на суму понад 257 млн грн”, – йдеться у дописі.