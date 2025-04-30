Василь Жмендак очолив Косівську районну державну адміністрацію

Володимир Зеленський призначив головою Косівської РДА Василя Жмендака.

Про це йдеться у розпорядженні Президента України Володимира Зеленського №52/2025-рп від 29 квітня 2025 року.

Нагадаємо, що до цього часу Василь Жмендак працював на посаді виконувача обов’язків голови Косівської районної державної адміністрації та начальника районної військової адміністрації.

11 березня Кабінет Міністрів України погодив призначення Василя Жмендака головою Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.