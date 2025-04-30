У бою за Україну поліг воїн з Франківщини Лапшин Ігор

Стало відомо про загибель солдата Лапшина Ігоря Олександровича, 1998 р.н. мешканця селища Рожнятів. У ЗСУ Ігор Лапшин служив старшим стрільцем десантно-штурмового відділення.

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Повідомляють РОЖНЯТІВСЬКІ ВІСТІ, передає Правда.іф.

Загинув 28 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині, захищаючи інтереси держави.

Вклоняємося пам’яті справжнього патріота України, що віддав життя за мир та незалежність своєї держави. Вічна пам’ять і слава Герою!

Інформацію про зустріч загиблого повідомлять додатково.