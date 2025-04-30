ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У бою за Україну поліг воїн з Франківщини Лапшин Ігор

Автор: Оксана Марушкевич
30/04/2025 12:29
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Стало відомо про загибель солдата Лапшина Ігоря Олександровича, 1998 р.н. мешканця селища Рожнятів. У ЗСУ Ігор Лапшин служив старшим стрільцем десантно-штурмового відділення.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41


Повідомляють РОЖНЯТІВСЬКІ ВІСТІ, передає Правда.іф.

Загинув 28 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині, захищаючи інтереси держави.

Вклоняємося пам’яті справжнього патріота України, що віддав життя за мир та незалежність своєї держави.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Інформацію про зустріч загиблого повідомлять додатково.