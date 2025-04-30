Юрій Гапончук став заступником Марцінківа та очолив новостворене управління ветеранів

Новостворене управління займатиметься підтримкою та супроводом ветеранів — зокрема в питаннях реабілітації, соціалізації та адаптації в мирному житті. Також одним із завдань буде інформування — щоб ветерани чітко знали, з чого почати відновлення і куди звертатися.

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Окремий напрямок — спортивна реабілітація, пише Галка.

Юрій Гапончук — ветеран Нацгвардії з Івано-Франківська, майор у відставці.

У 2023 році підірвався на міні поблизу Серебрянського лісу, втратив ногу.

Після реабілітації став параспортсменом: у 2024-му здобув три медалі на змаганнях у США.

Займається громадською діяльністю, був радником міського голови з питань доступності, популяризує ветеранський спорт.