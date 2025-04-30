У Франківську стартує безплатний курс про сучасне мистецтво для підлітків

В Івано-Франківську Промприлад Артцентр та школа Kaizen запрошують підлітків 11-14 років на безплатний курс сучасного мистецтва, який розпочнеться 5 травня.

Організатори повідомляють, що учасники курсу ознайомляться із сучасним мистецтвом через різні форми: від інсталяцій і відеоарту до перформативних практик.

Упродовж навчання підлітки розвиватимуть навички аналізу й критичного мислення, вчитимуться працювати із власними ідеями й доводити їх до реалізації.

Щоб долучитися до курсу, необхідно заповнити форму за посиланням. Реєстрація триватиме до 1 травня включно. Кількість місць обмежена.

Курс триватиме шість тижнів, заняття відбуватимуться щопонеділка о 16:00 на території інноваційного центру «Промприлад».