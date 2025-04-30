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У Франківську стартує безплатний курс про сучасне мистецтво для підлітків
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську стартує безплатний курс про сучасне мистецтво для підлітків

Автор: Олег Мамчур
30/04/2025 13:33
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В Івано-Франківську Промприлад Артцентр та школа Kaizen запрошують підлітків 11-14 років на безплатний курс сучасного мистецтва, який розпочнеться 5 травня.

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Організатори повідомляють, що учасники курсу ознайомляться із сучасним мистецтвом через різні форми: від інсталяцій і відеоарту до перформативних практик.

Упродовж навчання підлітки розвиватимуть навички аналізу й критичного мислення, вчитимуться працювати із власними ідеями й доводити їх до реалізації.

Щоб долучитися до курсу, необхідно заповнити форму за посиланням. Реєстрація триватиме до 1 травня включно. Кількість місць обмежена.

Курс триватиме шість тижнів, заняття відбуватимуться щопонеділка о 16:00 на території інноваційного центру «Промприлад».