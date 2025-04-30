В Івано-Франківську пролунав Дзвін пам’яті за полеглими захисниками. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 30 квітня, у Меморіальному сквері в місті Івано-Франківську вже вкорте пролунав “Дзвін пам’яті” за воїнами, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

Пише Правда.іф.

Представники духовенства, влади, спільно з військовими та небайдужими містянами згадали у молитві всіх полеглих воїнів.

Рідним захисників вручили посмертні нагороди.

Детальніше у фоторепортажі Богдана Савлюка: