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Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську пролунав Дзвін пам’яті за полеглими захисниками. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Оксана Марушкевич
30/04/2025 13:38
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Сьогодні, 30 квітня, у Меморіальному сквері в місті Івано-Франківську вже вкорте пролунав “Дзвін пам’яті” за воїнами, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

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Пише Правда.іф.

Представники духовенства, влади, спільно з військовими та небайдужими містянами згадали у молитві всіх полеглих воїнів.

Рідним захисників вручили посмертні нагороди.

Детальніше у фоторепортажі Богдана Савлюка: