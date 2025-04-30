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Школярі з Прикарпаття – серед найрозумніших в Україні
Диван на коліщатках в темній вітальні

Школярі з Прикарпаття – серед найрозумніших в Україні

Автор: Олег Мамчур
30/04/2025 14:05
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За підсумками Всеукраїнських учнівських олімпіад учні з Прикарпаття гідно представили область на всіх етапах.  У ІІІ етапі олімпіад взяли участь 1366 школярів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти області, які мали змогу перевірити свої знання з 19 предметів.

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Про це пише Правда з посиланням на фб-сторінку голови Івано-Франківської ОВА.

682 учасники стали переможцями, серед яких:

  • – 67 учнів отримали дипломи І ступеня;
  • – 197 — ІІ ступеня;
  • – 418 — ІІІ ступеня.

Особливо відзначились учні закладів освіти Богородчанської, Долинської, Івано-Франківської, Калуської, Коломийської, Надвірнянської та Рожнятівської громад.

Окрім всеукраїнських змагань, в області провели олімпіади та конкурси регіонального рівня:

  • – образотворчого мистецтва (19 учасників, 6 переможців);
  • – Як ти знаєш Біблію?» (129 учасників, 66 переможців);
  • – конкурс творів «Бог – Україна – родина і я» (43 учасники, 23 переможці).

На IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад нашу область представляли 78 учнів у складі 12 команд. 51 учасник (65%) посіли призові місця:

  • – 11 — дипломи І ступеня,
  • – 19 — ІІ ступеня,
  • – 21 — ІІІ ступеня.

Серед найяскравіших результатів — перемоги двох школярів:

  • – десятикласника Івано-франківського фізико-технічного наукового ліцею Володимира Барана, який відзначився відразу у двох дисциплінах – І місце з географії та ІІІ місце з астрономії,
  • – одинадцятикласника ліцею №12 Івано-Франківської міської ради Олександра Малініна, який посів ІІ місце з української мови та ІІІ місце з історії.

Четверо учнів з Івано-Франківщини запрошено на відбірково-тренувальні збори для підготовки до Міжнародних учнівських олімпіад.