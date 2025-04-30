Школярі з Прикарпаття – серед найрозумніших в Україні

За підсумками Всеукраїнських учнівських олімпіад учні з Прикарпаття гідно представили область на всіх етапах. У ІІІ етапі олімпіад взяли участь 1366 школярів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти області, які мали змогу перевірити свої знання з 19 предметів.

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Про це пише Правда з посиланням на фб-сторінку голови Івано-Франківської ОВА.

682 учасники стали переможцями, серед яких:

– 67 учнів отримали дипломи І ступеня;

– 197 — ІІ ступеня;

– 418 — ІІІ ступеня.

Особливо відзначились учні закладів освіти Богородчанської, Долинської, Івано-Франківської, Калуської, Коломийської, Надвірнянської та Рожнятівської громад.

Окрім всеукраїнських змагань, в області провели олімпіади та конкурси регіонального рівня:

– образотворчого мистецтва (19 учасників, 6 переможців);

– Як ти знаєш Біблію?» (129 учасників, 66 переможців);

– конкурс творів «Бог – Україна – родина і я» (43 учасники, 23 переможці).

На IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад нашу область представляли 78 учнів у складі 12 команд. 51 учасник (65%) посіли призові місця:

– 11 — дипломи І ступеня,

– 19 — ІІ ступеня,

– 21 — ІІІ ступеня.

Серед найяскравіших результатів — перемоги двох школярів:

– десятикласника Івано-франківського фізико-технічного наукового ліцею Володимира Барана, який відзначився відразу у двох дисциплінах – І місце з географії та ІІІ місце з астрономії,

– одинадцятикласника ліцею №12 Івано-Франківської міської ради Олександра Малініна, який посів ІІ місце з української мови та ІІІ місце з історії.

Четверо учнів з Івано-Франківщини запрошено на відбірково-тренувальні збори для підготовки до Міжнародних учнівських олімпіад.