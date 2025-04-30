Били школяра та знімали на відео: поліцейські Прикарпаття оперативно встановили неповнолітніх нападників

14-річний підліток скоїв напад на 16-річного хлопця, завдавши йому тілесних ушкоджень. Протиправні дії нападника фіксував на мобільний телефон його приятель.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

“До поліції звернувся мешканець Яремче, який повідомив про побиття його неповнолітнього сина в Делятині. Потерпілого було доставлено до медичного закладу, де лікарі діагностували в нього тілесні ушкодження. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники ювенальної превенції. Правоохоронці з’ясували, що інцидент трапився біля місцевого футбольного поля”, – йдеться у дописі.

Поліцейські оперативно встановили особу, яка побила неповнолітнього. Ним виявився 14-річний мешканець Делятина. Також було встановлено хлопця, який знімав хуліганські дії на мобільний телефон. Обидва підлітки із благополучних сімей та раніше на обліку в поліції не перебували.

Наразі ювенальні поліцейські проводять опитування неповнолітніх у присутності їхніх законних представників.

Слідчі Надвірнянського РВП розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин події та притягнення винних до відповідальності.

Поліцейські нагадують громадянам про неприпустимість насильства. Якщо ви стали свідком або жертвою подібних протиправних дій, негайно звертайтеся до найближчого відділення поліції або телефонуйте за номером 102. Ваша небайдужість може допомогти запобігти новим правопорушенням.