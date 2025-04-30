Тихі передмістя Івано-Франківська: куди переїжджають містяни?

Якщо кілька років тому передмістя Франківська асоціювались у більшості з городами, курами і маршрутками раз на годину, то зараз усе трохи (або й дуже) змінилось.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Місто росте, шумить, практично всі райони Івано-Франківська розвиваються, будуються ТЦ, багатоповерхівки, з’являються нові дороги й розв’язки — але водночас люди все частіше тікають за його межі. І причина не лише в ціні на квадратний метр. То куди саме і чому перебираються франківці?

Чому саме передмістя?

Бо хочеться простору. Хочеться вийти зранку на ґанок, а не в під’їзд, де запахи борщу перемішуються з пральним порошком і цигарками. Хочеться чути пташок, а не сигналізацію сусідської машини. І щоб діти мали двір не на 2 квадрати і одну гойдалку, а нормальне місце поганяти м’яча чи кататись на велосипеді.

І що цікаво — зараз передмістя більше не означає “відрізані від цивілізації”. Тут уже є:

магазини (і не тільки “господарка”, а й супермаркети),

аптеки, кав’ярні, барбершопи,

дитячі садки, школи, спортзали,

нормальні дороги (ну, майже скрізь),

інтернет, що не гірший за міський.

Житло: не завжди дешево, але з розумом

Якщо хтось думає, що в передмісті все ще можна купити будинок за ціною “як колись у бабусі”, то мусимо вас розчарувати. Земля і квадратні метри тут стрімко зростають у ціні. Особливо якщо це 5–10 хвилин до міста. Але все ще можна знайти непогані варіанти — будиночки на 100–120 квадратів з маленькою ділянкою і своїм паркомісцем. Або таунхауси — популярний компроміс між квартирою і власним домом.

Транспорт — вже не проблема

Колись це було болюче питання: хочеш жити за містом — купуй авто. А зараз все трохи інакше. У більшості популярних сіл вже курсують маршрутки з інтервалом у 10–15 хвилин. Угодно, не всюди комфорт, але дістатись можна без проблем. До того ж, велосипедні доріжки стають реальністю, а не фантазією урбаністів.

Тиша — новий люкс

У місті все більше людей цінують… мовчання. Бо що насправді коштовне, так це вміння відпочити. В передмісті можна ввечері почути, як цвіркуни співають, а не як сусід зверху дивиться футбол о 23:00. Це новий рівень комфорту — не матеріальний, а психологічний. Простір навколо, спокій, тиша — речі, які важко оцінити в цифрах, але які змінюють якість життя.

ТОП-5 популярних сіл, куди переїжджають з Франківська

Переїзд у передмістя — це вже не про “відчайдушну втечу” чи “життя без зручностей”, а цілком логічний крок для тих, хто хоче більше простору, спокою та якості життя. Ось п’ять найбільш затребуваних напрямків довкола Івано-Франківська, куди активно перебираються мешканці міста:

1. Угринів

Це без перебільшення — найгарячіша точка забудови. До Франківська — рукою подати, особливо якщо їхати у напрямку “Каскаду” чи вулиці Івасюка. В Угринові зростають сучасні котеджні містечка, таунхауси і навіть цілі житлові комплекси. Тут уже працюють франківські служби доставки, приїжджають таксі без переплати, а поїздка до ТЦ чи школи займає лічені хвилини. Ідеальний варіант для тих, хто хоче комфорт, але не готовий жертвувати зручностями великого міста.

2. Вовчинець

Це, по суті, продовження Франківська — локація, яка межує з мікрорайонами Пасічна та Каскад. Тут усе ще панує спокій приватного сектора, але з кожним роком додається нове житло та інфраструктура. Родзинка — це поєднання близькості до центру з відносною тишею та зеленню. Ідеально для тих, хто хоче “місто під боком”, але без його шуму.

3. Микитинці

Класика “заміського життя з комфортом”. Тут переважають індивідуальні будинки з ділянками, городами, парниками і — все частіше — сонячними панелями. Але водночас — це село з хорошими дорогами, покриттям мобільного зв’язку та інтернетом, школами й активною громадою. Сюди часто переїжджають родини з дітьми або ті, хто хоче більше простору й приватності.

4. Підлужжя

Раніше — маловідоме й “тихе” село, а тепер — затишний варіант для тих, хто шукає більше сільського стилю життя, але не в глушині. Тут менше новобудов, більше спокою й можливостей для садівництва, дозвілля на природі. Підлужжя обирають ті, хто втомився від “цивілізаційного шуму”, але хоче бути в доступності до міста.

5. Хриплин

Це село давно перестало бути “промисловим” у поганому сенсі. Завдяки близькості до промзони, залізниці та транспортних розв’язок, тут активно розвивається житлова забудова. Популярні таунхауси, дуплекси та компактні будинки з власним подвір’ям. Хриплин цінують ті, хто працює в сфері логістики, виробництва або часто подорожує — виїхати звідси на Львів, Чернівці чи Київ можна швидко і зручно.

І що в підсумку?

Франківськ не стоїть на місці — і це прекрасно. Але разом з його ростом і розвитком, росте й бажання жити трохи інакше. Люди вже не мріють лише про “квартиру в центрі”. Тепер у тренді — просторий будинок або квартира в передмісті з терасою, де можна випити ранкову каву. Це не втеча від міста. Це — перехід до іншого формату життя. Спокійнішого, затишнішого і більш “свого”.

Реклама