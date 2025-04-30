У Франківську стартує восьмий сезон благодійних концертів “На_шапку”

У четвер 1 травня, о 18 годині, в центрі Івано-Франківська відбудеться відкриття восьмого сезону благодійних концертів «На_шапку».

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Про це організаторки концертів Леся Качурова й Галина Тягур повідомили в ефірі радіо «Західний полюс», пише Репортер.

«На_шапку» – це серія благодійних концертів, які відбуваються щочетверга на перетині вулиць Дмитра Вітовського та Лесі України, неподалік площі Міцкевича. Як і минулі роки, метою є збір коштів для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні.

На відкритті сезону цьогоріч виступатимуть співак Сергій Лазановський, кавер гурт Franko Band, скрипалька Анжела Приходько та піаністка Юлія Закорчевна.

Леся Качурова каже, деякі концерти особливо запам’ятались. На одному з них до неї підійшов чоловік, виявилось – перший пацієнт завідувачки відділення, куди й збирають кошти. Минулого ж року наприкінці концерту за їхню роботу їй подякував військовий.

“Підійшов військовий, кинув якусь суму грошей і каже: «Дуже дякую, що я приїхав у відпустку і маю можливість послухати цей концерт». У мене були сльози й він їх так стримував, – розказує Леся Качурова. – Ці моменти такі щемливі й дуже важливі для нас”.

Охочі виступити на концертах можуть зв’язатися з організаторками через соцмережі. Проєкт “На_шапку” радий новим людям, але Леся Качурова зауважує, що обов’язково має бути живе виконання.

“На_шапку» – це не тільки благодійний проєкт. Це концепція, якої ми дотримуємося вже восьмий рік. Ми популяризуємо живе виконання. Необов’язково ви маєте бути з ансамблем – ви можете бути з гітаристом. Головне – це має бути живе”, – говорить пані Леся.

За словами Галини Тягур, для неї кожен концерт є неповторним. Цьогоріч запрошуватимуть і тих, хто вже виступав, і хочуть відкрити нові таланти.

“Ми дуже сподіваємося, що наші друзі, які приходили минулих сезонів, не відмовляться виступити. Будемо кликати колективи. Зараз трошки складніше з цим, бо багато хто з музикантів воює, складно зібрати цілий гурт. Але і під гітару можна виступати – необов’язково збирати гурти, – розказує пані Галина. – Хочемо відкривати нові таланти, тому що молоді колективи, як показала практика, уміють гарно виступити”.

На концерті підтримати збір коштів можна, перейшовши за QR-кодом чи кинувши готівку в шапку. Або ж охочі можуть задонатити в соцмережах «На_шапку».

Нагадаємо, що 12 березня благодійний проєкт “На_шапку” передав прилад для аналізу згортання крові онкогематологічному відділенню Івано-Франківської обласної дитячої лікарні