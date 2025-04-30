Коли з’явиться інформація про час і місце проведення НМТ? Розповіли в УЦОЯО

До 7 травня в персональних кабінетах учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) буде доступна інформація щодо місця та часу проведення іспиту.

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Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Учасники матимуть можливість завантажити запрошення для участі в тестуванні зі своїх особистих кабінетів.

У документі буде вказано дату й час проведення, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ).

Для випускників, які складатимуть НМТ в Україні, тестування починатиметься за київським часом. Для тих, хто проходитиме тестування за кордоном, початок буде вказаний за місцевим часом.

“Наголошуємо, що інформація про місце проведення тестування є конфіденційною, тож її надають лише учасникам та учасницям НМТ. Тому з міркувань безпеки просимо не розголошувати адреси ТЕЦ, а також не передавати своїх персональних даних стороннім особам.

Особливу обережність слід виявляти щодо телеграм-каналів та інших онлайн-ресурсів, які пропонують нібито “швидкий доступ” до інформації про НМТ”, – наголосили в УЦОЯО.

Також учасникам рекомендують завчасно ознайомитися із запрошенням, аби прокласти маршрут до місця проведення НМТ. Усіх, хто запізниться, не допустять до ТЕЦ незалежно від причини.