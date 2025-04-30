У повітряному командуванні “Захід” показали полювання МіГ-29 на шахеда. ВІДЕО

У повітряному командуванні “Захід” оприлюднили кадри полювання пілота МіГ-29 на російський ударний дрон типу “Шахед”/”Герань” у небі України.

На кадрах можна побачити, як пілот фронтового винищувача Denfix відпрацював ракетою “повітря-повітря” по ворожому безпілотнику.

“⁠Як правило, росіяни атакують «шахедами» вночі. Але цього разу вони завдавали свого удару рано-вранці. Виявляти і знищувати дрони засвітло легше, — цитують у ПвК слова пілота. – Тож на відміну від нічної бойової роботи, я добре бачив ціль у прицілі. Після підриву я був щасливий, що роблю добру справу і що вдалось своїми очами побачити знищений ворожий дрон, що не долетів до цілі і не знищив нічого на нашій рідній землі”.