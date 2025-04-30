В Івано-Франківській громаді розпочалася весняна посівна

Комунальне підприємство «Франківськ Агро» вже працює в полі, засіваючи як комунальні землі, так і паї місцевих мешканців у різних селах громади.

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Включаючи Тисменичани, Радчу, Братківці, Березівку та Добровляни. Першими цьогоріч почали сіяти у селі Тисменичани.

Як розповів староста села Тисменичан Сергій Баланюк, наразі тут задіяно 50 гектарів землі, яка обробляється КП «Франківськ Агро».

«Загальна площа зараз становить 50 га. Безпосередньо де ми знаходимося це є 30 га і ще 20 га з іншої сторони. Це були землі, які раніше належали Надвірнянській адміністрації, безпосередньо перейшли тепер на баланс міської ради і “Франківськ АГРО” займається обробкою цієї землі», – зазначив Сергій Баланюк.

Підприємство розпочало посівну з соняшника. За словами директора КП «Франківськ Агро» Віталія Крушельницького, у Тисменичанах під цю культуру відведено близько 29 гектарів.

Цього року посівні площі під соняшник вдалося збільшити на 7 гектарів за рахунок земель, які раніше були заліснені та розчищені підприємством. Після завершення робіт у Тисменичанах, соняшник планують засіяти ще на 49 гектарах у селі Радча.

«Цього року ми розпочали посівну компанію. Зараз ми сіємо соняшник. Соняшник в нас буде засіяний у Тисменичанах. Тут у нас приблизно 29 га. Після Тисменичан ми переїжджаємо на Радчу. Там у нас ще 49 га. Цього року ми збільшили під соняшник на 7 га, тут раніше була діляночка на 7 га ми її розліснили. Зараз вона вже оброблена і ми її засіваємо», – розповів Віталій Крушельницький.

Наступною культурою у планах підприємства є соя. Минулого року соя показала гарний урожай, і цьогоріч у КП «Франківськ Агро» сподіваються отримати не гірші результати.

«Після закінчення посівної по соняшнику, плавно переходимо на посів сої. Соя минулого року, так як соняшник гарно вродила, був врожай. Надіємось, що цього року буде не гірший. Все, що в наших силах, ми робимо. Далі надіємось на Бога, на погоду», – додав директор підприємства.

Завершуватимуть весняну посівну гречкою. Під цю культуру заплановано відвести приблизно 20-21 гектар, які традиційно будуть засіяні у Тисменичанах. Урожай гречки, як і попередні роки, після переробки передадуть на потреби закладів освіти Івано-Франківська – дитячих садків та шкіл.

Важливість роботи комунального підприємства для громади підкреслює Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків. Завдяки діяльності «Франківськ Агро» вдається ефективно використовувати сільськогосподарські землі громади, навіть ті, що роками пустували, були заліснені чи заростали бур’янами, включаючи борщівник.

«Приємно, що підприємство розліснило територію і збільшує кількість посівних площ. І ті площі, які не оброблялися, які були зарослі непотрібними рослинами, в тому числі борщівником, сьогодні вони дають урожай. Урожай, який ми продаємо, і який залишаємо для мешканців громади та для наших дитячих садочків, для наших закладів освіти. В першу чергу це пшениця – з неї робиться борошно і гречка, яку ми садимо теж для потреб. Ну і крім того, цього року уже повноцінно заволоділи лісом комунальним. Тобто тут якраз саме в Тисменичанах, у Камінному, Братківцях є наш ліс комунальний, який теж лісники обробляють. І таким чином громада управляє, керує, робить так, щоб ця земля давала урожай. Відповідно ми мали можливість мати харчовий запас», – підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Власники земельних паїв, які бажають здати свою ділянку в оренду, можуть звернутися до ЦНАПу або безпосередньо до старости свого села. Після цього всі нюанси щодо підписання договорів та оренди опрацьовуватимуться спільно зі старостою та керівництвом КП «Франківськ Агро».