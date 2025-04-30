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У Франківську відбудеться подія для фахівців зі сфери маркетингу, реклами та PR

Автор: Любов Семанишин
30/04/2025 15:59
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У суботу, 3 травня, о 10:00 в Університеті Короля Данила зберуться фахівці зі сфери маркетингу, реклами та PR на події «Брендинг: історія успішних кейсів», інформує Правда.іф.

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НА САЙТ(067)343-64-24

У програмі заходу – виступи провідних спікерів та тематичні дискусії. Ви дізнаєтеся, як створити потужний бренд, почуєте історії успішних (і не дуже) кейсів провідних компаній, отримаєте практичні поради та інструменти, які можна застосувати для покращення власних маркетингових кампаній.

Приходьте, щоб знати все про маркетингові тренди!

Участь безкоштовна за попередньої реєстрації. Детальніше за посиланням:
https://www.facebook.com/events/1591961364843487