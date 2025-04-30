Василь Цюцюра — у символічній збірній 5-го туру другого етапу

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Приємно, що після виїзної перемоги над “Металургом” (0:2) до числа найкращих гравців туру увійшов капітан івано-франківської команди — атакуючий півзахисник Василь Цюцюра, в активі перший забитий м’яч у Запоріжжі.

Відзначимо, що це третє подібне визнання для 31-річного гравця “Прикарпаття” у цьому сезоні.

Атакувальний півзахисник – Василь Цюцюра (Прикарпаття)

Капітан Прикарпаття – в чудовій формі. В останніх двох турах у доробку Цюцюри – чотири результативних дії (три голи та один асист). У Запоріжжі він міг забивати ще раніше, коли зі штрафного лише дивом не запустив м’яча під поперечину. Зате пізніше Василь головою замкнув подачу Радульського з правого флангу й відкрив рахунок. 11 очок набрав навесні івано-франківський клуб – це найкращий показник у нижній десятці та другий (після Епіцентру) в усій Першій лізі.