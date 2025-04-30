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Лікування в умовах денного стаціонару в мікрорайоні Пасічна – зручна медична послуга від ЦМКЛ

Автор: Оксана Марушкевич
30/04/2025 16:47
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У консультативно-діагностичному відділенні Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні (вулиця Целевича, 11) функціонує денний стаціонар.

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Тут ввесь спектр консультативної допомоги, лабораторної діагностики, ультразвукові обстеження, ЕКГ дослідження, а також, різного виду медичні маніпуляції, пише МІСТО.

Зручність денного стаціонару головним чином у тому, що пацієнт після проведеного денного курсу лікування і процедур, решту часу проводить у звичній обстановці – вдома.

Оптимальним денний стаціонар вважається для хронічних хворіб, які не супроводжуються гострою симптоматикою.

Переваги денного стаціонару очевидні:

• можливість пройти курсове медикаментозне лікування без госпіталізації;

• фахівці високої кваліфікації та індивідуальний підхід;

• комфортна обстановка.

Денний стаціонар підходить для лікування більшості видів хворіб, пов’язаних з будь-якими органами і системами людини. Застосовується такий варіант перебування і для профілактики та відновлення.

В разі необхідності госпіталізації чи додаткового обстеження, лікарями-консультантами будуть створені електронні направлення на дообстеження в стаціонарних умовах КНП «ЦМКЛ ІФМР» без додаткового навантаження для пацієнтів

КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”