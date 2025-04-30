У Франківську затримали військового, який самовільно залишив частину на Луганщині

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння СБУ затримали в Івано-Франківську військовослужбовця, який самовільно залишив частину на Луганщині. За версією слідства, він інсценував власне зникнення заради державних виплат родині. Бійцю, а також його брату та матері оголосили підозри.

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Про це інформують на сайті ДБР.

“Наприкінці серпня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби на Луганщині, про що одразу повідомив своїм родичам. У військовій частині його визнали безвісти зниклим, чим скористався брат, запропонувавши інсценувати зникнення заради незаконного збагачення”, — йдеться у дописі.

Слідчі з’ясували, що поки боєць переховувався, його мати та брат подали до командування підрозділу документи для оформлення компенсації. З жовтня 2023 по листопад 2024 року вони отримали майже 1 мільйон гривень державної допомоги, як родина безвісти зниклого.

“Крім того, брат підозрюваного скористався ситуацією, щоб звільнитися зі служби. Він написав заяву про зникнення родича на фронті, на підставі якої самостійно припинив військову службу”, — пишуть на сайті ДБР.

Працівники бюро провели обшуки в Івано-Франківську, де знайшли документи та самого “зниклого” військовослужбовця. Його з братом та матір’ю затримали. Їм оголосили підозри за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Окрім того, військового підозрюють у дезертирстві, а його брата — в ухиленні від військової служби. Санкції статей передбачають ув’язнення на термін до 12 років з конфіскацією майна.

Трьох підозрюваних взяли під варту. Справу веде Луганська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.