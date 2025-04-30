“Зачепінг”: прикарпатців попереджають про небезпечний челендж серед підлітків

Зачепінг (зачеперство) – це небезпечний спосіб переміщення на вагонах, потягах, трамваях, метро чи електричках. Підлітки заради «вражень» залазять на дахи вагонів, чіпляються за рухомий склад залізниці, перебігають колії у заборонених місцях, й знімають відео та фото, які надалі викладають в мережу Інтернет заради популярності.

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Заради кількох секунд відео чи екстриму підлітки наражають себе на смертельну небезпеку, пише обласна поліцію

З початку року в Україні зафіксували майже десяток випадків зачепінгу, внаслідок яких постраждали діти.

«Підлітки заради «вражень» залазять на дахи вагонів, чіпляються за рухомий склад залізниці, перебігають колії у заборонених місцях, й знімають відео та фото, які надалі викладають в мережу Інтернет заради популярності. Це не екстрим. Це – реальна загроза життю та здоров’ю: смертельні травми, ампутації, ураження струмом», – зазначили ювенальні поліцейські.

Правоохоронці закликають батьків бути уважними до своїх дітей та говорити з підлітками про небезпеку зачепінгу.