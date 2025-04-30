Уже 10 прикарпатців захворіли на Хворобу Лайма

Теплі дні кличуть нас на прогулянки в парки та сквери, однак разом із природою прокидається і прихована загроза — кліщі.

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Вони можуть зіпсувати навіть найприємніший відпочинок, завдавши серйозної шкоди здоров’ю. МІСТО дізналося, як в Івано-Франківську борються із цією проблемою.

Кліщі є переносниками борелій, які є збудником хвороби Лайма.

“За три місяці на території Івано-Франківської області зареєстровано 10 лабораторно підтверджених випадків захворювання на Лайм-бореліоз. Якщо порівнювати з минулим роком, то захворюваність зросла на один випадок. Звернень було набагато більше, але не всі кліщі є переносниками захворювання. І якщо кліщ перебуває під шкірним покривом менше, ніж 48 годин (навіть якщо є переносником Лайм-бореліозу), і якщо він буде правильно витягнений, імовірність того, що людина захворіє, дуже низька. Переважно люди самі видаляють кліща або звертаються до лікарів”, – розповідає начальниця санітарно-карантинного відділу ІФ ОЦКПХ Ірина Федорів

Існує поліморфізм симптомів, які зʼявляються через три тижні або навіть через

“Захворювання може замаскуватися під звичайним грипом або застудою. Переважно вражаються всі органи і системи. Якщо виявити на ранніх стадіях, то перебіг буде не важким. Лікується антибіотикотерапією. Проте може переходити в хронічне захворювання – ураження серцево-судинної та нервової системи. На місці укусу може виникнути почервоніння та еритема у вигляді бичачого ока”

Наразі в Івано-Франківській області не займаються обробкою територій від кліщів. Тому фахівці радять, як уникнути контакту з кліщем та що робити, коли він проникає під шкірний покрив.

“Головне використовувати репеленти – засоби які відлякують кліщів. Це найнадійніший метод. Кліщі переважно розташовані на травʼянистій рослинності, низькорослих деревах та кущах. На прогулянки краще вдягати світлий одяг – так легше виявити кліща. Потрібно зробити самоогляд після повернення додому і поміняти одяг. Кліщі полюбляють волосисту частину голови, тому варто одягати головний убір, щоби її прикрити”

Саме зараз важливо бути особливо уважними, щоб насолоджуватися весною без неприємних наслідків.