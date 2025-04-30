На Прикарпатті син під час конфлікту порізав батька. ФОТО

29 квітня близько 20:30 надійшло повідомлення до богородчанських поліцейських про домашнє насильство. 37-річний мешканець Старобогородчанської територіальної громади вчинив конфлікт з 64-річним батьком.
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На момент прибуття поліцейських, зловмисник завдав родичу тілесних ушкоджень.
Поліцейські з’ясували, фігурант був напідпитку. Під час конфлікту він схопив кухонний ніж та ударив ним батька. Медики діагностували в потерпілого тяжкі тілесні ушкодження, зокрема колото-різану рану живота. 64-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.
З місця події співробітники Богородчанського відділення поліції вилучили ніж та інші речові докази, які уже направили на експертизу.
Поліцейські затримали фігуранта на місці події в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі оголосили зловмиснику підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, яке карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років) Кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере запобіжний захід. Досудове розслідування триває.