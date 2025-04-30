На 9 років сяде за ґрати колишній заступник Івано-Франківської ОДА

Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок у справі «Шовкового шляху» про заволодіння понад 98 млн грн АТ «Укрзалізниця» в результаті закупівлі пального за завищеними цінами.

ВАКС ухвалила вирок стосовно чотирьох обвинувачених. Серед них – іванофранківець Руслан Гусак, пише Правда ІФ з посиланням на КУРС

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

«Гусака Руслана Олеговича визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України», – оголосив рішення головуючий суддя Ігор Строгий.

Колишньому начальнику філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» УЗ Гусаку визначили остаточне покарання у вигляді 9 років позбавлення волі із забороною протягом 3 років обіймати керівні посади на підприємства, установах, організаціях незалежно від форми власності та з конфіскацією всього майна. Його взяли під варту в залі суду.

Також суд засудив ексголовного інженера цієї філії Олексія Шевченка до 9 років із забороною протягом 3 років обіймати керівні посади та з конфіскацією всього майна. Шевченка теж взяли під варту.

Колишнього першого заступника начальника Одеського відділення філії ЦТС «Ліски» УЗ Валерія Вовка ув’язнили на 8 років із забороною протягом 3 років обіймати керівні посади. Ексголовній інженерці Одеського відділення філії ЦТС «Ліски» Інні Дишлиук призначили 8 років ув’язнення із забороною протягом 3 років обіймати керівні посади. Вовк і Дишлиук залишаться під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного браслета до набуття вироком законної сили.

Судді відмовили у задоволенні цивільного позову АТ «Укрзалізниця».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила справу «Шовкового шляху» до ВАКС ще 20 вересня 2020 року. За даними слідства, упродовж 2016-2017 років службові особи філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» УЗ, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами УЗ в сумі 98,2 млн грн шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання мазуту флотського і дизельного пального у ТОВ «Скела Терциум». Проте фактично вказані матеріали не постачались ні до поромів, для потреб яких укладались договори на пальне, ні до орендованих резервуарів.

До призначення начальником філії Укрзалізниці Центр транспортного сервісу “Ліски” Гусак з 2010 до грудня 2013 був заступником голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

Протягом 2006-2010 років був депутатом Івано-Франківської міської ради (самовисуванець, фракція “Наша Україна”, голова міської організації партії “Єдиний центр”), а з 2010 до 2015 – депутатом обласної ради від Партії регіонів. В 2012 році балотувався до ВРУ від Партії регіонів, але обраним не був.