Трамп: Зеленський просить все більше і більше, але він не має козирів

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський просить у США все більше допомоги, хоча не має козирів у цій війні.

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Про це він сказав в інтерв’ю американському ведучому Гленну Беку, передає Суспільне.

“Я сподіваюся, що він (Путін, — ред.) збирається це зробити, тому що я не вірю, що Володимир Путін зробив би це для когось іншого, крім мене. Багато людей теж це сказали. Я думаю, що він готовий піти на угоду. І я б сказав, що поки що з ним було легше мати справу, ніж із Зеленським”, — сказав Трамп.

За його словами, Росія має багато солдатів і велику армію, а Україна — ні, тому він намагається закінчити цю війну.

Президент США також згадав зустріч з Зеленським в Овальному кабінеті.

“Коли Зеленський був в Овальному кабінеті, я говорив про те, щоб це зробити (закінчити війну, — ред.). І він починає кричати: “Але нам потрібна безпека”. Це означає безпеку після закінчення. Я сказав: “Безпека? Я навіть не знаю, чи зможемо ми укласти цю угоду”. Він просить все більше і більше. Але він не має козирів”, — сказав Трамп.

Американський лідер вкотре назвав повномасштабну війну в Україні “війною Байдена” і заявив, що США надали Україні військової допомоги на 350 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово повідомляв, що США надали Україні допомогу на 100 млрд доларів.