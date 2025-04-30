Баскетболістки БК “Франківськ-Прикарпаття” стали чемпіонками України ФОТО

Франківськ-Прикарпаття обіграв ІнтерХім і став чемпіоном жіночої Суперліги

Франківськ-Прикарпаття здобув перемогу над ІнтерХімом-СДЮСШОР ім Літвака Б.Д. з рахунком 60:52 і виграв фінальну серію жіночої Суперліги з рахунком 2:0, передає Правда ІФ з посиланням на ФБУ

В другій чверті Франківськ-Прикарпаття зумів зробити ривок і повести +9, але в третій чверті ІнтерХім не лише скоротив відставання, але й вийшов вперед на 7 очок. До перерви гості з Івано-Франківска скоротили відставання до 2 очок, але все ще поступались.

До середини останньої десятихвилинки на майданчику була боротьба за ініціативу, але за останні 6 хвилин ІнтерХім не набрав жодного очка, тоді як Франківськ-Прикарпаття виграв цей часовий відрізок 12:0, а з ним здобув перемогу 62:52.

У переможців Оксана Моллова набрала 18 очок і зібрала 14 підбирань, також 18 очок у Анжеліки Ляшко, 11 очок і 7 підбирань у Ольги Алексейчик, ще 13 очок набрала Каріна Панчук.

В складі ІнтерХіма 17 очок набрала Кристина Панькіна, 13 очок у Олени Самбурської, а Діана Бондарюк до 7 очок додала 12 підбирань.

Жіноча Суперліга. Плей-оф, за 1 місце

Одеса, СК Динамо. Матч №2

ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д. — Франківськ-Прикарпаття 52:62 (12:14, 15:18, 17:10, 8:20)

Рахунок у серії — 0-2

ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.: Бондарюк 7 + 12 підбирань, Самбурська 13, Батуріна 5 + 8 підбирань, Мусієнко 2, Панькіна 17 + 7 підбирань – старт; Сугак 4 + 6 підбирань, Бакал 4, Туровцева 0, Таюнда 0, Фурсова 0, Глухова 0

Франківськ-Прикарпаття: Лапхан 0, Моллова 18 + 14 підбирань, Безкоровайна 0 + 6 підбирань, Алексейчик 11 + 7 підбирань, Ляшко 18 – старт; Панчук 13, Кучерьонок 2, Бугайова 0