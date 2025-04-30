Прикарпатські міграційники цьогоріч заборонили в’їзд в Україну майже 20 іноземцям

У 2025 році міграційна служба Івано-Франківської області ухвалила рішення про заборону в’їзду в Україну майже 20 іноземцям.

Про це повідомляє Міграційна служба Івано-Франківської області.

Найчастіше в’їзд забороняють тим, кого депортувати примусово. Ще однією підставою для заборони є порушення законодавства під час попереднього перебування в країні, зокрема несплата штрафів

Непоодинокими є факти, коли поведінка або дії певного іноземця не були бездоганними, а тому щодо таких осіб ухвалюється рішення про заборону їхнього в’їзду на територію України, – йдеться у дописі.

Водночас п’ятьом іноземцям, які повністю виконали зобов’язання перед державою, дозволили знову в’їхати. Зокрема це четверо громадян Молдови та один громадянин Литви. Вони сплатили штрафи у подвійному розмірі. Саме це є умовою для скасування заборони на в’їзд.

Однак не всі прохання розглядають позитивно. Наприклад, 52-річному громадянину Сербії, який раніше становив загрозу громадському порядку, заборонено в’їзд на три роки.