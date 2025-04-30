ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську військові малювали картини на арттерапевтичному пленері

Автор: Оксана Марушкевич
30/04/2025 19:29
-Реклама
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Івано-Франківську відбувся мистецький арттерапевтичний пленер для військових, які нині проходять лікування або реабілітацію в місті.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку.

Військовослужбовці малювали сакури. Допомагала їм у цьому художниця Ірина Чмелик.

Одна з учасниць Анна поділилась, що її захопило те, що навіть ті, хто спершу зізнавався, що не вміє малювати, уже за кілька хвилин не могли відірватися від процесу:

“Військові граються з кольорами і стають схожі на дітей маленьких, коли даєш їм фарби і вони заглиблюються, поринають в цю роботу. Арттерапія заряджає енергію. Бо вона на те і є, щоб відпустити будь-які канони і просто творити розслаблено, не прив’язуючись до якихось академічних знань. Творити щиро і радісно”.

Учасник Павло, який проходить лікування після поранення, вперше спробував себе в живописі. Колишній електрик із шахти в Маріуполі, він має досвід хорового співу, а тепер — і створення абстрактної картини з плям. А його побратим Анатолій, надихнувшись сакурами, намалював тризуб, вписаний в український пейзаж.

Учасниця Марічка каже, що вони з волонтерками- художницями також захопилися процесом і “відірвалися” по-справжньому.

“Саме коли повністю віддаєшся цьому процесу і відходиш від всяких правил – ти насправді відновлюєшся за допомогою мистецтва”.