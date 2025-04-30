У Франківську військові малювали картини на арттерапевтичному пленері

В Івано-Франківську відбувся мистецький арттерапевтичний пленер для військових, які нині проходять лікування або реабілітацію в місті.

Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку.

Військовослужбовці малювали сакури. Допомагала їм у цьому художниця Ірина Чмелик.

Одна з учасниць Анна поділилась, що її захопило те, що навіть ті, хто спершу зізнавався, що не вміє малювати, уже за кілька хвилин не могли відірватися від процесу:

“Військові граються з кольорами і стають схожі на дітей маленьких, коли даєш їм фарби і вони заглиблюються, поринають в цю роботу. Арттерапія заряджає енергію. Бо вона на те і є, щоб відпустити будь-які канони і просто творити розслаблено, не прив’язуючись до якихось академічних знань. Творити щиро і радісно”.

Учасник Павло, який проходить лікування після поранення, вперше спробував себе в живописі. Колишній електрик із шахти в Маріуполі, він має досвід хорового співу, а тепер — і створення абстрактної картини з плям. А його побратим Анатолій, надихнувшись сакурами, намалював тризуб, вписаний в український пейзаж.

Учасниця Марічка каже, що вони з волонтерками- художницями також захопилися процесом і “відірвалися” по-справжньому.