Каністерапія для поранених захисників: психологи та кінологи поліції провели сеанси реабілітації

У реабілітаційному заході взяли участь правоохоронці та військовослужбовці, які проходять відновлення після тяжких поранень у медичному закладі МВС. Фахівці об’єднали каністерапію з традиційними психотерапевтичними та психологічними практиками.

Пише Правда.іф з посиланням на пресслужбу поліції області.

З воїнами працювали фахівці психологічної та соціальної служби обласної поліції, медичного центру психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору ДУ “ТМО МВС України по Івано-Франківській області”, психологи поліції охорони, ДСНС та кінологи разом із чотирилапими помічниками.

У атмосфері довіри, психологи розповіли бійцям про дієві техніки стабілізації емоційного стану. Надалі, кінологи, як тренують собак показали, як їхні вихованці справляються з поставленими завданнями. Від показових виступів фахівці перейшли до спілкування, під час якого бійці ділилися власними емоціями.

«Заняття зі службовими собаками не лише допомагають швидшому одужанню бійців, але є частиною реабілітаційних програм для поранених захисників, які зазнали психологічних травм. Тварини сприяють зниженню стресу та створенню атмосфери підтримки та довіри» – зазначила керівник сектору психологічного забезпечення обласної поліції Роксолана Левицька.

Захід відбувся у рамках реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» запровадженої за ініціативи першої леді Олени Зеленської та проєкту «Пункт психологічних практик». Мета національної програми – надати допомогу кожному, чиє психічне здоров’я зазнало шкоди через війну.