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Каністерапія для поранених захисників: психологи та кінологи поліції провели сеанси реабілітації

Автор: Оксана Марушкевич
30/04/2025 20:02
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У реабілітаційному заході взяли участь правоохоронці та військовослужбовці, які проходять відновлення після тяжких поранень у медичному закладі МВС. Фахівці об’єднали каністерапію з традиційними психотерапевтичними та психологічними практиками.

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Пише Правда.іф з посиланням на пресслужбу поліції області.

З воїнами працювали фахівці психологічної та соціальної служби обласної поліції, медичного центру психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору ДУ “ТМО МВС України по Івано-Франківській області”, психологи поліції охорони, ДСНС та кінологи разом із чотирилапими помічниками.

Пункт психологічних практик поліції України.

У атмосфері довіри, психологи розповіли бійцям про дієві техніки стабілізації емоційного стану. Надалі, кінологи, як тренують собак показали, як їхні вихованці справляються з поставленими завданнями. Від показових виступів фахівці перейшли до спілкування, під час якого бійці ділилися власними емоціями.

Люди та собака на задньому дворі

«Заняття зі службовими собаками не лише допомагають швидшому одужанню бійців, але є частиною реабілітаційних програм для поранених захисників, які зазнали психологічних травм. Тварини сприяють зниженню стресу та створенню атмосфери підтримки та довіри» – зазначила керівник сектору психологічного забезпечення обласної поліції Роксолана Левицька.

Дівчина пестить службового собаку, поліцейські поруч.

Захід відбувся у рамках реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» запровадженої за ініціативи першої леді Олени Зеленської та проєкту «Пункт психологічних практик». Мета національної програми – надати допомогу кожному, чиє психічне здоров’я зазнало шкоди через війну.

Поліція демонструє вплив собаки на людину з милицями.