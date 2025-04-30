У Франківську на Промприладі виступить гурт KARNA

16 травня Citadel brewpub знову збирає в Івано-Франківську прихильників гуцул металу на концерт Карни: “Паті на Прикарпатті 2.0.”
Цей вечір обіцяє бути незабутнім: концерт, яскраві емоції, танці та особлива місія!
Відбудеться аукціон на підтримку 12 бригади спеціального призначення полку «Азов», пише Правда ІФ
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Всі зібрані кошти підуть на підтримку наших героїв!
Не пропустіть! Це буде вечір, що запам’ятається надовго!
Запрошуємо кожного підтримати важливу справу і стати частиною великої події!
Старт з 18.30.
Концерт відбудеться у дворі Промприладу.