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У Франківську на Промприладі виступить гурт KARNA
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську на Промприладі виступить гурт KARNA

Автор: Петро Якимчук
30/04/2025 20:28
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16 травня Citadel brewpub знову збирає в Івано-Франківську прихильників гуцул металу на концерт Карни: “Паті на Прикарпатті 2.0.”

Цей вечір обіцяє бути незабутнім: концерт, яскраві емоції, танці та особлива місія!
Відбудеться аукціон на підтримку 12 бригади спеціального призначення полку «Азов», пише Правда ІФ

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“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24


Всі зібрані кошти підуть на підтримку наших героїв!
Не пропустіть! Це буде вечір, що запам’ятається надовго!
Запрошуємо кожного підтримати важливу справу і стати частиною великої події!

Старт з 18.30.

Концерт відбудеться у дворі Промприладу.

Квитки вже в продажу!