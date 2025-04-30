З Івано-Франківська на фронт передали 50 fpv-дронів

50 fpv-дронів для 63 окремої механізованої бригади передали під час сесії міської ради захисникам.

Повідомляє Руслан Марцінків, передає Правда.іф

Ця бригада, за його словами, з певного часу стала нашою – це перша бойова бригада, яка має місце дислокації саме Івано-Франківськ. В її складі воює 52 батальйон, який формувався в місті. За час служби захисники воювали на Миколаївщині, Бахмутському напрямку й продовжують на Лиманському напрямку.

“Не здали жодного квадратного метра на своїй ділянці оборони. Загалом пошкодили 48 ворожих танків і знешкодили тисячі ворогів”, – каже мер. – Нехай ці передані дрони допомагають вам у боротьбі за нашу державу”.

Загалом для цієї бригади виділили субвенцію з міського бюджету 20 млн гривень.

Субвенції отримали й інші бригади