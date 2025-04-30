Франківська ветеранська баскетбольна команда ретельно готується до Турніру Незламності

Турнір відбудеться в Івано-Франківську і вперше пройде на території України.

Сьогодні, 29 квітня, відбулася товариська гра команди ветеранів, яка візьме участь у всеукраїнських змаганнях «Воїни спорту: Турнір незламності», пише Галицький кореспондент.

Одноденні баскетбольні змагання ветеранів проведуть 23 травня в манежі Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання. Турнір організовують ГО «Дружина Воїна» і баскетбольний клуб «Говерла».

На турнір зареєструвалися вісім команд з усієї України: Львів, Вінниця, Дніпро, Одеса, Житомир, Фастів, Київ, Івано-Франківськ. Очікують до сотні людей – учасники змагань разом сімʼями.

Всі гравці івано-франківської команди «Combat brothers» – учасники бойових дій і в минулому професійні баскетболісти. Найстаршому – 51 рік , наймолодшому – 43. Тренуються вже протягом двох місяців двічі на тиждень в манежі Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання.

«Ще пів року тому ці гравці-ветерани навіть не здогадувалися, що братимуть участь у змаганнях, – каже директор БК «Говерла» Андрій Дроздов. – Хоч вони і мають за плечима професійний досвід у баскетболі, однак тепер їм довелося дещо по-новому опановувати навички. Адже у турнірі гратимуть в інший вид баскетболу – формату 3 на 3, коли кожна команда складається з трьох гравців і одного запасного, а також діють інші правила. Досі хлопці грали в баскетбол 5 на 5».

3×3 – це вид баскетболу, який давно грають на вулицях та в залах по всьому світу, хоча і менш офіційно ніж основний вид баскетболу. Дебютував як олімпійський вид спорту на літніх Олімпійських іграх 2020 року.

У рамках турніру також проводитимуть естафети для дружин ветеранів.

Як зазначають організатори, всі учасники отримають нагороди і призи.

За словами представниці ГО «Дружина Воїна», керівниці проєкту “Воїни спорту: Турнір незламності” Наталі Дем’яник, після матчів і нагородження переможців ветерани з сім’ями поїдуть у Карпати на кількаденний ретрит. Там для учасників проведуть психологічні тренінги, майстер класи, зустріч з духівником, працюватиме дитячий простір під наглядом фахового педагога. Також запланована екскурсія в Карпати.

«Завдяки цим змаганням можемо знову віддатися улюбленій справі, якою займалися колись, – каже гравець івано-франківської команди «Combat brothers» Володимир Марковецький. – Це також дієвий спосіб реабілітації, можливість відволіктися фізично і заодно побути з сімʼєю. Нам, звісно, важлива і сама участь у змаганнях, але все ж націлені на перемогу, адже кожен із нас – боєць».