Внаслідок важких поранень помер прикарпатець Василь Ковцуняк

Скорботна звістка прийшла на Коломийщину

29 квітня 2025 року, внаслідок важких поранень, перестало битися серце Воїна-Героя, жителя села Мишин Нижньовербізької громади – старшого сержанта КОВЦУНЯКА Василя Васильовича, 1976 р.н.

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Про це повідомили в Нижньовербізькій сільській раді, передає правда ІФ

Ковцуняк Василь, був справжнім патріотом, відданим сином України, що з часу Майдану став на захист української державності, добровільно вступив до лав Збройних Сил Украйни і до останніх днів був вірним військовій присязі.

Висловлюємо найщиріші співчуття сім’ї, рідним і бойовим побратимам у зв’язку з непоправною втратою. Вічна слава та пам’ять Герою – Василю КОВЦУНЯКУ!

Тіло захисника наразі знаходиться у м. Києві, тому про час і місце зустрічі скорботного кортежу, чин похорону повідомимо пізніше.