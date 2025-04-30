“Раніше бандити тут ходили”. Як живуть у найвищих хатах Гуцульщини

Жити високо в Карпатах — «то як у раю», вважає 22-річний блогер Назар із Верховинщини, до якого неодноразово зверталися по допомогу з пошуку будинку в горах. Водночас його старші родичі, які мешкають у двохсотлітній гуцульській хаті на висоті 1200 метрів, навпаки, скаржаться на купу труднощів гірського побуту.

У Карпатських гірських селах і присілках зріс попит на купівлю землі й житла. Війна змушує українців шукати спокійне й віддалене від цивілізації та критичної інфраструктури місце для життя. Журналістка hromadske Мар’яна П’єцух поїхала на Верховинщину, щоб розпитати місцевих, наскільки важким і водночас доступним фінансово є життя в горах. 22-річний блогер Назар із Верховинщини, до якого неодноразово зверталися немісцеві по допомогу з пошуку будинку чи земельної ділянки в горах, вважає, що жити високо в Карпатах — «то як у раю», пише Бліц-Інфо.

Водночас його старші родичі, які мешкають у двохсотлітній гуцульській хаті на висоті 1200 метрів, навпаки, скаржаться на купу труднощів гірського побуту. Дивіться на hromadske репортаж з однієї з найвищих хат Гуцульщини, де представники різних поколінь дискутуватимуть, наскільки важко жити в горах і розкажуть, які ціни зараз на землю та будівництво в Карпатах.