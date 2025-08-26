Хлопець з Пасічнянської громади вкрав рюкзак з грошима замість коляди й уникнув реального покарання

Надвірнянський районний суд засудив 15-річного підлітка з Пасічнянської громади, який у Надвірній вкрав рюкзак з грошима та навушниками.
Як йдеться у вироку від 22 серпня, 27 грудня 2024 року 15-річний хлопець зайшов у будинок місцевої жительки у місті Надвірна. Він прийшов колядувати, але, переконавшись, що господарів немає вдома, таємно викрав рюкзак, пише Бліц-Інфо.
У ньому знаходилися: навушники, гаманець із 1600 гривнями, 100 доларами, 50 євро та 20 фунтами стерлінгів, а також банківські картки та документи. Загальна сума збитків становила понад 12 тисяч гривень.
Викрадені кошти підліток витратив на власні потреби, рюкзак залишив, а навушники згодом повернув потерпілій.
У суді неповнолітній повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та повідомив, що вже відшкодував частину збитків. Потерпіла підтвердила, що збитки компенсовані у повному обсязі та заявила, що не має до хлопця жодних претензій.
Суд врахував низку пом’якшуючих обставин, серед яких: неповнолітній вік, щире каяття, відшкодування завданих збитків та примирення з потерпілою. Обтяжуючих обставин суд не встановив.
В результаті, суд визнав підлітка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Однак, зважаючи на пом’якшуючі фактори, суд призначив покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на 1 рік. Згідно з вироком, хлопець повинен періодично з’являтися для реєстрації в орган пробації та повідомляти про зміни свого місця проживання чи навчання.
Судові витрати у сумі понад 1500 гривень добровільно сплатила мати обвинуваченого.
Вирок суду може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.