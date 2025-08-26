На Франківщині зафіксували 9% зниження випадків туберкульозу

В Івано-Франківській області зафіксували позитивну динаміку у боротьбі з туберкульозом.

За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, за цей рік на недугу, включно з новими випадками та рецидивами, захворіли 283 людини. Це на 9,1% менше, ніж торік. Зокрема, туберкульоз органів дихання знизився на 6,8%.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомив генеральний директор центру та головний державний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук під час брифінгу, присвяченого проблематиці туберкульозу, пише ПІК.

У заході також взяли участь представники МОЗ, департаменту охорони здоров’я ОВА та медичних установ області.

Водночас експерти наголосили, що проблема залишається актуальною.

Завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров’я МОЗ України Яна Терлєєва підкреслила: попри покращення показників, вперше за останнє десятиліття в країні спостерігається тенденція до зростання лікарсько-стійких форм туберкульозу.