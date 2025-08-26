ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Франківщині зафіксували 9% зниження випадків туберкульозу
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині зафіксували 9% зниження випадків туберкульозу

Автор: Олег Мамчур
26/08/2025 14:44
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Івано-Франківській області зафіксували позитивну динаміку у боротьбі з туберкульозом.

За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, за цей рік на недугу, включно з новими випадками та рецидивами, захворіли 283 людини. Це на 9,1% менше, ніж торік. Зокрема, туберкульоз органів дихання знизився на 6,8%.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомив генеральний директор центру та головний державний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук під час брифінгу, присвяченого проблематиці туберкульозу, пише ПІК.

У заході також взяли участь представники МОЗ, департаменту охорони здоров’я ОВА та медичних установ області.

539393162 1284752486768888 7458023462485571446 n

Водночас експерти наголосили, що проблема залишається актуальною.

Завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров’я МОЗ України Яна Терлєєва підкреслила: попри покращення показників, вперше за останнє десятиліття в країні спостерігається тенденція до зростання лікарсько-стійких форм туберкульозу.

«Маємо законодавчу базу та дієві стратегії, які вже дають результат. Проте сьогодні потрібно ще більше уваги приділяти контролю за лікарсько-стійким туберкульозом, щоб не допустити поширення цієї небезпечної тенденції», — зазначила вона.

СХОЖІ НОВИНИ