На Франківщині зафіксували 9% зниження випадків туберкульозу

В Івано-Франківській області зафіксували позитивну динаміку у боротьбі з туберкульозом.
За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, за цей рік на недугу, включно з новими випадками та рецидивами, захворіли 283 людини. Це на 9,1% менше, ніж торік. Зокрема, туберкульоз органів дихання знизився на 6,8%.
Про це повідомив генеральний директор центру та головний державний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук під час брифінгу, присвяченого проблематиці туберкульозу, пише ПІК.
У заході також взяли участь представники МОЗ, департаменту охорони здоров’я ОВА та медичних установ області.
Водночас експерти наголосили, що проблема залишається актуальною.
Завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров’я МОЗ України Яна Терлєєва підкреслила: попри покращення показників, вперше за останнє десятиліття в країні спостерігається тенденція до зростання лікарсько-стійких форм туберкульозу.
«Маємо законодавчу базу та дієві стратегії, які вже дають результат. Проте сьогодні потрібно ще більше уваги приділяти контролю за лікарсько-стійким туберкульозом, щоб не допустити поширення цієї небезпечної тенденції», — зазначила вона.